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«Кисень приїде за 12 годин»: в Одесі критична ситуація у лікарнях

14:58 1 листопада 2021
Киснева маска

В Одесі (область потрапила до «червоної» карантинної зони ще у середині жовтня) склалася критична ситуація із забезпеченням лікарень киснем — наявних запасів може не вистачити до вечора

Як повідомляє «Думська», Департамент охорони здоров'я мерії керує залишками та плановими надходженнями у ручному режимі. При цьому дефіцит кисню сьогодні — найгостріший з початку кризи.

Ці питання обговорювалися під час дистанційного засідання міського оперативного штабу. За інформацією віце-мера Михайла Кучука, 1 листопада з Курахово (Донецька область) до Одеси відвантажили 18 тонн кисню, автоцистерна має прибути до обласного центру щонайменше за 12 годин, проте час може збільшитися через необхідність сертифікації вантажу. Тому час його доставки, а також перелік лікарень, до яких повезуть газ, наразі невідомі.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Левона Нікогосяна, в одеських лікарнях є 651 кисневий концентратор, проте вони придатні лише для підтримки хворих із середньою тяжкістю перебігу хвороби. Ще 337 концентраторів є у центрах первинної медико-санітарної допомоги (поліклініках), зараз купують ще 180 концентраторів. Він зазначає, що кожен амбулаторний хворий може безкоштовно отримати концентратор за призначенням лікаря.

У той же час, за даними видання, наразі на коронавірусну інфекцію хворіють понад 15 тисяч одеситів. Приватні фірми, які здають концентратори напрокат, та волонтери «Корпорації Монстрів», які намагаються забезпечувати нужденних, говорять про колосальний дефіцит і складають «листи очікування» для нешпиталізованих пацієнтів із середнім та тяжким перебігом хвороби.

Раніше одеські медики повідомляли, що через нестачу кисню їм довелося перевозити 43 пацієнтів з відділення обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, до іншого стаціонару цієї ж установи. У лікарні на Ядова був кріоциліндр на 14 тонн кисню, а на Міхновського кисню не було взагалі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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