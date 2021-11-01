Підробки в супермаркетах: що фальсифікують та яку компенсацію можуть вимагати українці

Серед продуктів, які в Україні фальсифікуються чи не найчастіше, залишається солодковершкове масло. З початку року фахівці зафіксували близько 200 порушень, пов’язаних з обігом фальсифікованого масла. Припинено обіг 556 кг та вилучено 2,4 тонни цього продукту. Про це «ФАКТАМ» розповів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анатолій Вовнюк.

За словами представника Держпродспоживслужби, у випадку виявлення фальсифікованої продукції споживачу мають повернути сплачені гроші. Або ж людина може замінити фальсифікат на аналогічний товар з того асортименту, який є у продавця чи виробника.

У випадку встановлення фактів наявності в обігу фальсифікованої продукції Держпродспоживслужба забороняє її реалізацію. Це рішення обов’язкове до негайного виконання. За порушення підприємству чи магазину загрожує штраф у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1 700 грн.

Якщо ж Держспоживслужба під час перевірок виявила не лише ознаки фальсифікування, а й недотримання прав інтелектуальної власності чи інші порушення, то інформація передається компетентним органам.

Яку ще відповідальність несе недобросовісний продавець, детательно у матеріалі «Кому загрожують додаткові перевірки через локдаун, які продукти найчастіше підробляють».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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