ID або закордонний паспорт, дозвіл на проживання: як згенерувати COVID-сертифікат в «Дії»

У «Дії» спростили процедуру отримання COVID-сертифікату.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, сертифікат можна згенерувати, якщо громадянин має ID-паспорт або закордонний біометричний паспорт. Це можна зробити як у застосунку, так і на веб-порталі «Дії».

«Якщо у вас немає ID-паспорту або закордонного біометричного паспорту, то сертифікат можна згенерувати тільки на веб-порталі» , — зазначив він і додав, що аналогічно генерується сертифікат для людей з посвідкою на тимчасове чи постійне проживання в Україні.

«Їздимо пунктами масової вакцинації. Що помітив. Молоді хлопці, яким зробили вакцинацію, одразу генерують сертифікат у додатку, не відходячи від медпрацівника, який заповнює картку. Таким чином, якщо є проблема з якістю даних, одразу є можливість дати зворотний зв'язок лікарю та виправити помилку. Існують пункти вакцинації, де лікарі заповнюють інформацію вночі. Або наступного дня. Просто фізично не встигають. І ось тут виникають помилки у заповненні» , — пише Федоров на своїй сторінці у соцмережах.

Він також нагадав, що запит на сертифікат можна підписати за допомогою технології Bank ID — без «підпису особою» та інших видів електронного підпису. Для цього потрібно оновити програму до останньої версії.

Раніше в НСЗУ роз'яснили, як слід чинити, якщо дані про вакцинацію було внесено до системи з помилками. Так, помилку, допущену на етапі внесення даних про вакцинацію (назва вакцини, дата щеплення), необхідно виправляти лікарю, який проводив маніпуляцію. Це може бути сімейний лікар, якщо вакцинацію робили за місцем його роботи у кабінеті для щеплення, або фахівець, який проводив вакцинацію в мобільному пункті або складі виїзної бригади. З собою при зверненні необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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