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Україна

Віце-прем'єр Уруський подав у відставку: що відомо

13:11 1 листопада 2021
Олег Уруський

У понеділок, 1 листопада, віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, як і прогнозувалося, вирішив піти за власним бажанням. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міністр Олег Уруський подав до апарату Верховної Ради заяву про звільнення за власним бажанням. Причини такого рішення, та хто стане наступником на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, поки не повідомляється.

Нагадаємо, Олег Уруський раніше потрапив у скандал через фото з Рамзаном Кадировим. В інтерв'ю «ФАКТАМ» заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук сказала, що повне перезавантаження уряду не планується.

Раніше повідомлялося, що у відставку подав Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фото: Вікіпедія

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