В Україні відкривають велосипедні переїзди: що ще зміниться в Правилах дорожнього руху в листопаді

Нові дорожні знаки: «Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання», «Платна дорога», «Працює евакуатор», «Місце концентрації ДТП» та інші — не єдина зміна Правил дорожнього руху, що набуває чинності в Україні 1 листопада. Поза населеними пунктами буде заборонено розвивати швидкість понад 110 км на годину у разі, коли елемент дороги, що відокремлює протилежні транспортні потоки, не виділений широкою суцільною лінією.

Вводиться нова розмітка місць паркування, засобів заспокоєння руху, наближення до розв'язок тощо. Також новими знаками будуть позначати житлову зону, місця дозволеної зупинки та стоянки, заряджання електромобілів, діагонального пішохідного переходу тощо. Нинішніми змінами детально регламентується рух велосипедистів (крім велодоріжок за межами проїзної частини, для них тепер будуть виділені велосипедні смуги на проїзній частині дороги та велосипедні переїзди), осіб з порушенням зору, суміжний рух пішоходів та велосипедистів.

Крім змін ПДР, також запроваджуються сезонні. Такі, як обов'язковість увімкнених фар навіть удень — при їзді за межами населених пунктів, або обмеження швидкості 50 км/год на ділянках кількох київських вулиць, де з 1 квітня до 1 листопада дозволено розганятися до 80 кілометрів (Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспекти Шухевича та Бажана, вулиці Набережно-Рибальська та Саперно-Слобідська).

На що ще чекати українцям останнього місяця осені, читайте у матеріалі «Звільнення невакцинованих, штрафи у транспорті та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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