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Україна

Індексація виплат у 2022 році: принцип перегляду пенсій зміниться

12:39 1 листопада 2021
Гроші

У 2022 році не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років, зате планується індексація виплат за новими правилами. Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

«Ми провели індексацію пенсій цього року, минулого року та проведемо індексацію наступного року, причому не так, як було раніше — не проводилася індексація військовим та науковцям. Ми проведемо індексацію всім», — сказав нардеп.

За його словами, причиною низьких соціальних стандартів стало «заморожування» виплат зменшенням прожиткового мінімуму вдвічі від розміру фактичних витрат.

У 2022 році індексація пенсій запланована на березень. Вона пройде за однаковими правилами для всіх пенсіонерів у країні.

Раніше повідомлялося, що деяких українців можуть позбавити пенсії за вислугу років. А антивакцинаторам, яких усунуть від роботи, не буде нараховуватись трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії.

Фото: pixabay.com

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