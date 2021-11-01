Чи будуть збережені зарплатня та трудовий стаж відсторонених від роботи антивакцинаторів

З 8 листопада будуть усуватись від виконання професійних обов'язків працівники центральних органів (та їхніх територіальних підрозділів) виконавчої влади, всіх підрозділів місцевих держадміністрацій та всіх закладів освіти й наукових установ, якщо вони не вакциновані від СOVID-19. Виняток — особи, що мають довідку про абсолютні протипоказання до щеплення від коронавірусу. До речі, про необхідність дійсних тестів на ковід для роботи тих, хто не хоче чи не може вакцинуватись, в постанові Кабміну — ні слова.

На керівників цих підприємств, органів та установ покладені обов'язки контролю за проведенням щеплень підлеглих, а також відсторонення від роботи тих, хто відмовляється чи ухиляється від вакцинації, з виданням відповідного наказу (з обов'язковим повідомленням про це нещепленого працівника). У разі невиконання розпорядження уряду керівників можуть оштрафувати на суму від 34 000 до 170 000 гривень.

На час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці» та частини третьої статті 5 Закону України «Про державну службу», — вказано в постанові. Нормальною мовою це означає: без збереження зарплатні, бо згідно з вказаними нормами закону заробітна плата нараховується за виконану роботу. А її працівник виконати не може через відсторонення. Більш того, оскільки під час відсторонення на нараховується заробітна плата, то й не виплачуються внески, необхідні для нарахування страхового стажу для призначення пенсії та оплати лікарняних.

Допустити до роботи (знову ж таки — з відповідним наказом) відстороненого працівника можна тільки після того, як він надасть сертифікат чи довідку про вакцинацію. Або коли дія постанови про обов'язковість щеплень від СOVID-19 буде призупинена (скоріш за все, аж після можливої відміни адаптивного карантину в далекому майбутньому). Хоча вже зараз чути голоси, які пропонують внести цю вакцинацію до Національного календаря профілактичних щеплень, що мають статус обов'язкових в Україні.

На що ще чекати українцям останнього місяця осені, читайте у матеріалі «Звільнення невакцинованих, штрафи у транспорті та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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