Помилки в даних та комбінація вакцин: що робити, якщо «Дія» не генерує COVID-сертифікат

Після введення у більшості областей «червоної» карантинної зони мешканцям регіонів терміново знадобився сертифікат про вакцинацію. Серед тих десяти мільйонів людей, хто встиг зробити щеплення, не всім вдалося згенерувати підтверджуючий документ у додатку «Дія». Як пояснюють у Нацслужбі охорони здоров'я, деякі збої виникають через помилки на етапі реєстрації пацієнта в медсистемі. Ще частина проблем викликана тим фактом, що на першому етапі в «Дії» не передбачалася вакцинація різними типами вакцин. Застосунок розробникам довелося доопрацьовувати на ходу.

НСЗУ роз'яснила, як слід чинити у кожному з випадків.

Помилку, допущену на етапі внесення даних про вакцинацію (назва вакцини, дата щеплення), необхідно виправляти лікарю, який проводив маніпуляцію. Це може бути сімейний лікар, якщо вакцинацію робили за місцем його роботи у кабінеті для щеплення, або фахівець, який проводив вакцинацію в мобільному пункті або складі виїзної бригади. З собою при зверненні необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Іноді сертифікат не генерується, якщо помилку було допущено на етапі внесення даних про пацієнта до системи, тобто задовго до вакцинації. Помилку в імені, прізвищі, даті народження, в інших особистих даних має право виправляти сімейний лікар або будь-який інший спеціаліст, наприклад, лікар вузького профілю, зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Важливо виправляти дані, а не створювати новий запис.

Якщо вакцинацію було проведено різними типами вакцин, і якусь із комбінацій ще не затверджено як допустиму в Україні, сертифікат також не згенерується. Документ можна буде сформувати лише після того, як з'явиться дозвіл МОЗ. Поки що дозволені комбінації: AstraZeneca, CoviShield, Moderna, Comirnaty (Pfizer-BioNTech) для першої дози і Moderna або Comirnaty для другої дози.

Також збій може виникнути через те, що дані про вакцинацію пацієнта лікар ще не передав до системи. У цьому випадку в «Дії» з'явиться відповідне повідомлення.

Нагадаємо, COVID-сертифікати в червонозонних регіонах будуть потрібні в громадських місцях та місцях скупчення людей, включаючи транспорт. Затверджено порядок перевірок COVID-документів.

Фото mvs.gov.ua

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