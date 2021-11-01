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Локдаун у Києві: як і де перевіряють наявність COVID-сертифікатів (фото, відео)

11:14 1 листопада 2021
Локдаун у Києві

З понеділка, 1 листопада, у Києві, який увійшов до «червоної» карантинної зони, посилили правила проїзду у громадському транспорті — у пасажирів вибірково мають перевіряти наявність негативного ПЛР-тесту чи сертифікату про вакцинацію.

У Патрульній поліції нагадали, що з такими документами буде дозволено працювати, а також відвідувати заклади харчування, готелі, заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, торговельно-розважальні центри та брати участь у масових заходах.

«Нагадуємо, що забороняється перебування без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів чи захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. У разі порушення вимог карантину передбачена відповідальність відповідно до кодексу адміністративних правопорушень» , — додали у поліції.

Що ж відбувається у столиці у перший день жорсткого карантину?

Так, «Київ Оперативний» публікує фото одного з підписників, який розповів, що на столичній Оболоні перевіряльники підійшли до людей, які стояли на зупинці транспорту. Перевіряють не всіх, а за вибірково.

 

На каналі влаштували опитування, поцікавившись у киян, чи перевіряли у них документи. Одні інтернет-користувачі писали, що перевіряльників не бачили, інші – що перевірка проводиться.

  

  

Кажуть, що в метро людей не дуже багато.

 

А «Киев Сейчас» виклав у мережу відео, показавши, як перевіряють документи біля столичного метро «Вокзальна».

Ексклюзивний матеріал «Звільнення невакцинованих, штрафи у транспорті та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Київ Оперативний».

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