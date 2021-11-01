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Віце-прем'єр Резніков подав заяву про відставку за власним бажанням

11:02 1 листопада 2021
резніков

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав у відставку. Про це повідомив представник Кабміну у Раді, народний депутат Тарас Мельничук.

Звільнення Резнікова за власним бажанням може бути пов'язане з тим, що за деякими даними, віце-прем'єра вже погодили на посаду нового міністра оборони. За інформацією ЗМІ, голова держави вже дав «добро» на призначення.

Місце Резнікова у Мінреінтеграції займе, як очікується, Ірина Верещук, нинішня депутат та голова підкомітету державної безпеки та оборони в оборонному комітеті Ради.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Резніков попереджав, що повернення під контроль України окупованої території Донбасу може зайняти більше 25 років, але Україні весь час потрібно продовжувати рухатися в прозахідному напрямку і розвиватися.

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