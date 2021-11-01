У кожної вакцини від СOVID-19 є свої протипоказання. Міністерство охорони здоровʼя України розʼяснило, що CoronaVac протипоказаний вагітним. Протипоказання для АstraZeneca та Janssen — тромбоз і тромбоцитопенія. Moderna та Pfizer протипоказані при міокардиті та перикардиті. Тому при протипоказаннях до вакцинації якимось із цих препаратів (наразі в Україні дозволені тільки вони), за можливості, потрібно щепитись іншими типами вакцин.

Цим затверджений список протипоказань до щеплення від коронавірусу не вичерпується. Згідно з розʼясненями МОЗ, вони можуть бути як тимчасовими (наприклад, гостре захворювання з високою температурою), так і постійними, абсолютними чи із застереженнями. Встановлювати протипоказання до вакцинації та надавати відповідний висновок може сімейний або лікуючий лікар — сам чи, за потреби, після додаткових обстежень та консультацій у інших спеціалістів.

Якщо «все складеться», то висновки лікарів можна буде вносити до електронної системи охорони здоровʼя. Наразі ж довідка про протипоказання до щеплень від ковіду хоч і передбачена законодавством, але отримати її неможливо.

Та за словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, вже з 8 листопада їх можуть почати видавати. Тож на ті пару тижнів, поки в умовах «червоної» зони без документів про вакцинацію, негативних тестів чи таких поки неіснуючих довідок не будуть пускати у транспорт, людям з протипоказаннями доведеться домовлятись про відпустки чи дистанційну роботу.

Чи можна буде підтягувати таку довідку через «Дію», як це можна зробити з сертифікатом про вакцинацію (а у майбутньому, обіцяють розробники цієї системи, — і з результатами ПЛР-тестів та довідками про одужання від СOVID-19), поки що невідомо.

Висновок про абсолютне протипоказання щеплення робиться, коли «існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги». Таке протипоказання може як зникнути з часом, так і мати пожиттєвий характер.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до конкретної вакцини визнані — анафілактична реакція на першу її дозу або алергія на якийсь компонент цієї вакцини. В такому випадку рекомендується інша вакцина, негативна реакція на яку не буде виявлена.

Серед тимчасових протипоказань — гострі захворювання з температурою вище 38 °C (довідку видають на срок до двох тижнів із початку захворювання, після одужання вакцинацію можна проводити). Також двотижневу довідку видають тим, хто щепиться від інших хвороб: «Вакцинація від COVID-19 має бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки). В проміжку між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу».

На три місяці видають довідки тим, хто пройшов курс лікування моноклональними антитілами (онкологія, інфекційні та інші захворбвання) або реконвалесцентною плазмою (також застосовується і при ковіді). Через 90 днів після закінчення курсу терапії можна вакцинуватись.

Туберкулінові проби та аналізи крові на туберкульоз дозволяється робити або до щеплення від ковіду, або через 4 тижні після вакцинації.

При захворюванні ж на COVID-19 вакцинацію може бути зроблено не раніше, ніж через 28 днів з появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу. Якщо людина захворіла на ковід після введення першої дози, другу дозу вводять відповідно до затверджених схем, але не раніше, ніж через 4 тижні після появи симптомів чи отримання лабораторних підтверджень. Максимальний срок дії довідки — три місяці.

Також є застереження до вакцинації (лікар враховує ризики та вирішує, чи варто щепитись) при онкологічних, аутоімунних захворюваннях, імунодефіциті.

На що ще чекати українцям останнього місяця осені, читайте у матеріалі «Звільнення невакцинованих, штрафи у транспорті та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада» на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що з 1 листопада у «червоній» карантинній зоні — вже 16 регіонів України: Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області, а також Київ.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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