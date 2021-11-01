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У «червоних» зонах обмежують пасажирські перевезення: нові правила та які штрафи очікують українців

9:05 1 листопада 2021
транспорт

Для міжрегіональних пасажирських перевезень (як регулярних, так і нерегулярних), будь-то автомобільне, залізничне чи авіаційне сполучення, ще в жовтні було встановлено необхідність свіжих (до 72 годин) негативних ПЛР-тестів на COVID-19, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 чи COVID-сертифікатів. Вимога поширюється на всіх (крім неповнолітніх) пасажирів, а також водіїв, машиністів, членів екіпажів тощо.

Спочатку відповідальність за наявність цих документів Кабмін поклав на перевізників, але невдовзі ввів таку ж відповідальність для пасажирів автомобільного транспорту, а перевізників зобовʼязав лише інформувати пасажирів про вказані обмеження. Роботу місцевого громадського транспорту в зонах з «червоним» рівнем небезпеки, постанова Кабміну не регулює, тому за міські перевезення взялася місцева влада. Так, повністю зупинили громадський транспорт в Енергодарі Запорізької області. А в багатьох регіонах у листопаді для проїзду навіть в міському транспорті стануть обовʼязковими тести та COVID-сертифікати (не стосується дітей до 18 років).

Перевіряти ці документи будуть працівники поліції та Нацгвардії — вибірково. Також вони будуть стежити за кількістю пасажирів у транспорті — щоб та не перевищувала кількості посадочних місць. Покаранням за порушення карантинних норм може бути штраф до 34 тисяч гривень. На багатьох вокзалах та станціях для зручності пасажирів уже працюють пункти вакцинації та експрес-діагностики.

На що ще чекати українцям останнього місяця осені, читайте у матеріалі «Штрафи за ковід-сертифікати і „євробляхи“, звільнення невакцинованих та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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