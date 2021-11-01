З 1 листопада в «червоній» зоні більшість регіонів України: що дозволено, що заборонено

У зоні «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 1 листопада — вже 16 регіонів України. Це Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області, а також Київ.

У цих регіонах забороняється робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та торгівлі навинос і роботи кафе й барів у аеропортах), торгівельно-розважальних, спортивних та закладів культури (окрім історико-культурних заповідників, автокінотеатрів та автоконцертів), непродовольчих торгових закладів, проведення релігійних та інших масових заходів (окрім офіційних спортивних — без глядачів).

Робота банків, АЗС, ветеринарних та медичних магазинів і аптек, продовольчих магазинів дозволена, але їхні співробітники повинні бути вакциновані від COVID. Також дозволено працювати не настільки вузькоспеціалізованим закладам торгівлі, якщо не менше 60 відсотків їх торгівельної площі займають продукти харчування, побутова хімія, пальне, ветеринарні й медпрепарати та вироби, засоби гігієни, зв’язку, друковані ЗМІ, корми, насіння та садивний матеріал, добрива та засоби захисту рослин. Причому, на відміну від попереднього локдауну, торгівля може відбуватися без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів асортименту.

Також за постановою Кабміну не йдуть на карантин та дистанційну роботу дитсадки та початкова (1−4 класи) школа. Хоча у багатьох регіонах місцева влада встановлює щодо них додаткові обмеження: заборону на роботу дитсадків, якщо там працює хоч один неповністю вакцинований співробітник, повний перехід на дистанційне навчання абсолютно всіх навчальних закладів тощо.

Щоправда, більшість обмежень не застосовуються за умови наявності COVID-сертифікатів чи дійсних негативних тестів на SARS-CoV-2 у всіх учасників (персоналу, відвідувачів) та дотримання норм заповнюваності. Також документи про щеплення чи негативні тести необхідні для відвідування установ соцзахисту, надання адміністративних послуг тощо. Стовідсоткову вакцинацію повинні пройти всі працівники закладів торгівлі товарами першої необхідності. Перевіряти наявність необхідних документів та приймати рішення, чи допускати учасників (відвідувачів), мають організатори заходів та адміністрація закладів. За дотриманням карантинного законодавства будуть слідкувати спеціальні рейдові бригади Нацполіції, Держпродспоживслужби та інших державних органів.

На що ще чекати українцям останнього місяця осені, читайте у матеріалі «Штрафи за ковід-сертифікати і „євробляхи“, звільнення невакцинованих та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада».

Фото pixabay.com

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