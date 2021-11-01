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Київ перейшов у «червону» зону: як працюватимуть транспорт, ТРЦ, ресторани, дитсадки та школи з 1 листопада

0:05 1 листопада 2021
карантин

З 0.00 1 листопада Київ перейшов із «помаранчевої» до «червоної» карантинної зони, а це означає нові правила для роботи транспорту, ТРЦ, кафе та ресторанів, шкіл та дитсадків. Закладам наказано керуватися карантинною постановою Кабміну та рішенням КМДА від 28 жовтня.

Для поїздки у громадському транспорті Києва (трамваї, тролейбуси, автобуси та метро) пасажири повинні мати при собі:

  • жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію, це може бути документ внутрішнього, міжнародного або іноземного зразка;
  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус (дійсний 72 години).
  • документи про одужання від COVID-19, що підтверджені на порталі або у додатку «Дія».

Перевізникам наказано не набирати в салон пасажирів більше, ніж зазначено у технічній документації на транспортні засоби.

Торгово-розважальні центри не мають права приймати дітей та підлітків до 18 років без дорослих, а від дорослих громадян мають вимагати на вході:

  • жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію (одною або двома дозами);
  • свіжий негативний ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус (дійсний 72 години).
  • документи про одужання від COVID-19, що підтверджені на порталі або у додатку «Дія».

Школи Києва з понеділка, 1 листопада, переходять на дистанційне навчання. Продовжиться така практика до покращення епідемічної ситуації.

Дитсадки Києва можуть продовжувати роботу за умови, що 100% персоналу мають один із наступних документів:

  • сертифікат про повний курс вакцинації (зелений COVID-сертифікат);
  • ПЛР-тест або документ про одужання, підтверджений на порталі або у додатку «Дія».

Для барів, кафе та ресторанів передбачено такі правила. Відповідно до «карантинної» постанови Кабміну прийом відвідувачів заборонено, дозволено лише доставку та замовлення на виніс. Тим не менш, у Києві передбачено, що працювати та приймати відвідувачів закладам дозволяється за наявності у всіх гостей та персоналу одного з наступних документів:

  • зелений COVID-сертифікат (про повну вакцинацію);
  • негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години);
  • негативний експрес-тест із визначення антигену (дійсний 72 години);
  • документ про одужання.
Нові норми запроваджуються з 1 листопада

Нагадаємо, раніше було затверджено положення, де і коли можуть перевірити «коронавірусні» документи співробітники поліції, Нацгвардії, муніципальної варти, інші уповноважені особи.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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