Київ перейшов у «червону» зону: як працюватимуть транспорт, ТРЦ, ресторани, дитсадки та школи з 1 листопада
З 0.00 1 листопада Київ перейшов із «помаранчевої» до «червоної» карантинної зони, а це означає нові правила для роботи транспорту, ТРЦ, кафе та ресторанів, шкіл та дитсадків. Закладам наказано керуватися карантинною постановою Кабміну та рішенням КМДА від 28 жовтня.
Для поїздки у громадському транспорті Києва (трамваї, тролейбуси, автобуси та метро) пасажири повинні мати при собі:
- жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію, це може бути документ внутрішнього, міжнародного або іноземного зразка;
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус (дійсний 72 години).
- документи про одужання від COVID-19, що підтверджені на порталі або у додатку «Дія».
Перевізникам наказано не набирати в салон пасажирів більше, ніж зазначено у технічній документації на транспортні засоби.
Торгово-розважальні центри не мають права приймати дітей та підлітків до 18 років без дорослих, а від дорослих громадян мають вимагати на вході:
- жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію (одною або двома дозами);
- свіжий негативний ПЛР-тест або експрес-тест на коронавірус (дійсний 72 години).
- документи про одужання від COVID-19, що підтверджені на порталі або у додатку «Дія».
Школи Києва з понеділка, 1 листопада, переходять на дистанційне навчання. Продовжиться така практика до покращення епідемічної ситуації.
Дитсадки Києва можуть продовжувати роботу за умови, що 100% персоналу мають один із наступних документів:
- сертифікат про повний курс вакцинації (зелений COVID-сертифікат);
- ПЛР-тест або документ про одужання, підтверджений на порталі або у додатку «Дія».
Для барів, кафе та ресторанів передбачено такі правила. Відповідно до «карантинної» постанови Кабміну прийом відвідувачів заборонено, дозволено лише доставку та замовлення на виніс. Тим не менш, у Києві передбачено, що працювати та приймати відвідувачів закладам дозволяється за наявності у всіх гостей та персоналу одного з наступних документів:
- зелений COVID-сертифікат (про повну вакцинацію);
- негативний ПЛР-тест (дійсний 72 години);
- негативний експрес-тест із визначення антигену (дійсний 72 години);
- документ про одужання.
Нагадаємо, раніше було затверджено положення, де і коли можуть перевірити «коронавірусні» документи співробітники поліції, Нацгвардії, муніципальної варти, інші уповноважені особи.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»54
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