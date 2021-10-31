«Червона» зона в Києві: які документи потрібні в метро

З 1 листопада Київ увійшов до «червоної» карантинної зони. У місцях масового скупчення людей і в транспорті перевірятимуть наявність сертифікатів про вакцинацію хоча б однією дозою або негативного тесту на коронавірус. На відміну від локдауну, закривати роботу метро не будуть, але для поїздки, крім оплати проїзду, знадобиться один із COVID-документів, передбачених комісією з питань надзвичайних ситуацій.

Від усіх дорослих пасажирам (від 18 років) у метро вимагатимуть один із документів:

жовтий або зелений сертифікат COVID;

іноземний сертифікат про вакцинацію;

ПЛР-тест на COVID-19 (дійсний 72 години);

експрес-тест визначення антигену SARS-CoV-2 (дійсний 72 години).

У списку можливих альтернативних документів є ПЛР-тест у додатку «Дія» або підтвердження одужання людини від COVID-19, занесене до «Дії». Розробники обіцяють, що незабаром ці документи також можна буде згенерувати в додатку.

У Києві пообіцяли, що перевіряти документи на вході не будуть, але натомість будуть раніше узаконені спільні рейди патрульної поліції та муніципальної охорони. За відсутність необхідних «коронавірусних» документів у пасажира передбачено штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, такі ж вимоги висуваються до пасажирів у всьому громадському транспорті Києва.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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