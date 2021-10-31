Запоріжжя з 1 листопада посилює карантинні вимоги: які документи потрібні для проїзду у транспорті

У Запоріжжі з 1 листопада посилюється карантин. Було вирішено, що через критичну ситуацію із захворюваністю та смертністю від СOVID-19, настав час запровадити додаткові карантинні обмеження. Про це повідомила міська рада Запоріжжя.

У місті оголошено про продовження шкільних канікул — 1 листопада учні не повернуться за парти. Крім того, вирішено, що у транспорті від пасажирів вимагатимуть сертифікат про вакцинацію чи альтернативні COVID-документи.

Для проїзду знадобиться один із документів зі списку:

сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини;

негативний ПЛР-тест на COVID-19;

експрес-тест на антиген до коронавірусу;

довідка про одужання від COVID-19 Згідно з розпорядженням, документ необхідно верифікувати у додатку «Дія».

Вимоги не поширюються на дітей та підлітків до 18 років.

Заборона залишиться чинною «до особливого розпорядження». Контролюватимуть дотримання нових правил на транспорті спільні мобільні групи патрульної поліції, Укртрансбезпеки, Держпродспоживслужби, міського транспортного управління.

Нагадаємо, з 1 листопада аналогічні обмеження запроваджуються у громадському транспорті Києва у зв'язку з переходом столиці до «червоної» карантинної зони.

Фото zp.gov.ua

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