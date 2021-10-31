Посольство США оригінально привітало українців із Хелловіном (яскраве відео)

У посольстві США в Україні приготували оригінальне привітання зі святом Хелловїну. Автори відеопривітання з гумором спробували донести думку, що в найстрашніший день року (як, втім, і в інші дні) боятися варто не відьом, не привидів і не монстрів. Є речі набагато гірше.

Як видно з ролику, одна з найстрашніших речей у сучасному світі — це російська дезінформація. Перед нею пасують навіть найяскравіші персонажі Хелловіну.

Нагадаємо, раніше в США заблокували дезінформаційну кампанію, що проводилася з Росії в соцмережах, присвячену нібито виявленій шкоді від вакцин проти коронавірусу.

Чимало зусиль російських пропагандистів було кинуто на те, щоб поширювати дезінформацію про Україну та фейки про українських військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський пропонує «частіше мити руки» після прочитання таких вкидів.

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