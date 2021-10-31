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Україна

У Києві з 1 листопада запровадять єдиний швидкісний режим на території міста

16:02 31 жовтня 2021
Швидкість руху

В Києві, де нещодавно вирішили одночасно ремонтувати два мости через Дніпро, в ніч на 1 листопада 2021 року демонтують 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину». Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

«Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака», — пояснив Костянтин Усов.

За його словами, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 № 1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада», а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва — 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Як писали «ФАКТИ», з листопада в Україні почнуть діяти нові зміни в правилах дорожнього руху. Одна з істотних змін — обмеження швидкості за межами населених пунктів. Водії повинні будуть звертати увагу на ширину дорожньої розмітки.

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