Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною, — The Washington Post

Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Це викликало стурбованість у офіційних осіб у США та Європі, пише The Washington Post.

Так, чиновники на умовах анонімності повідомили, що йдеться про пересування військ, як у квітні 2021 року. Тоді дії Росії спричинили різку міжнародну реакцію.

Примітно, що поновлення пересування російських військ біля українського кордону відбулося на тлі того, як Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України. Російські офіційні особи, зокрема президент Володимир Путін, протягом останніх місяців посилили свою риторику, «нападаючи» на зв'язки Києва із Заходом. Крім цього, у ЗМІ звернули увагу на те, що війна на Донбасі «переходить у нову стадію». Тому що 26 жовтня українські військові використали турецький безпілотник Bayraktar. ЗСУ вперше застосували цю технологію у бою, що викликало обурення у Москви.

Водночас, зазначили в американському ЗМІ, особливо напруженими наразі є відносини між Москвою та НАТО. Оскільки на початку жовтня Росія призупинила свою місію у Брюсселі. Це сталося після того, як Альянс видворив 8 членів російської місії через звинувачення у шпигунстві.

Чим займаються російські війська, які збираються біля кордону з Україною, поки що незрозуміло. Втім, у соцмережах розповсюджують відео, на яких видно, як військові потяги та колони на півдні та заході Росії переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети.

«Річ у тому, що це не навчання. Це не схоже на тренування. Щось відбувається. Але що?» — зазначив Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії аналітичної групи CNA.

За його словами, супутникові знімки свідчать про те, що сили 41 загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань. Тим часом, вони об'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім цього, Кофман повідомив, що перша гвардійська танкова армія Росії (елітний підрозділ, що базується під Москвою) також перекидає особовий склад та техніку у бік України.

Як писали «ФАКТИ», у квітні влада Росії повідомила, що відводить війська від кордонів України.

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