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«Гімнастику для шиї скасували»: отримувати COVID-сертифікати у «Дії» українці будуть по-новому

15:20 31 жовтня 2021
сертифікат

Розробники застосунку «Дія» та однойменного порталу спростили процедуру отримання COVID-сертифікату. Тепер для створення потрібного документа не потрібні ні КЕП (кваліфікований електронний підпис), ні Photo ID, прозвана користувачами «гімнастикою для шиї». Як повідомляє Мінцифри, щоб зареєструватися/авторизуватися у додатку «Дія» або на сайті, достатньо буде BankID або Mobile ID.

Щоб згенерувати COVID-сертифікат на порталі «Дія», необхідно буде зареєструватися/авторизуватись, а потім вибрати меню «Послуги». Далі необхідно:

  • У розділі «Послуги» послідовно вибрати пункти «Здоров'я» та «COVID-сертифікат про вакцинацію»;
  • Погодити передачу даних із Електронної системи охорони здоров'я («ЕСОЗ») до «Дії».

У застосунку «Дія», щоб згенерувати сертифікат, необхідно спочатку оновити програму до версії 3.0.18 для iOS або 3.0.14 для Android. Далі слідує:

  • У меню «Послуги» вибрати пункти «COVID-сертифікати» та «Отримати сертифікат»;
  • Дати згоду на передачу даних із «ЕСОЗ» до «Дії».

Нагадаємо, «ФАКТИ» зібрали найпоширеніші скарги користувачів на процес отримання електронного COVID-документу. Про це у статті «Ковід-сертифікати в Україні: покрокова інструкція, як їх отримати в Діі» і що робити, якщо у вас не виходить.

З 1 листопада для поїздок у транспорті Києва та для відвідування громадських місць необхідні будуть документи про вакцинацію (підходить не лише паперовий сертифікат, а й документ, згенерований у додатку «Дія»).

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