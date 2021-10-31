Помер легендарний ветеран Іван Залужний, який втратив єдиного онука в АТО

Помер відомий ветеран Другої світової війни Іван Залужний. Про це повідомив у Facebook колишній губернатор Запорізької області Костянтин Бриль.

«Пішов з життя Іван Аникійович Залужний. З його іменем в Запорізькій області та всій Україні пов’язані дуже героїчні та патріотичні спогади. Адже Іван Анікейович захищав нашу країну від коричневої чуми, а його рідний онук віддав життя за Україну. Легендарний запорізький ветеран пережив Голодомор 1932−1933 років. Після закінчення шести класів отримав професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів. У 1938 році був призваний у 14-й гірськострілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. З початком війни у складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще і японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії. У 2021 йому виповнилось 103 роки. Він прожив гідне життя і завжди буде прикладом для багатьох! Це велика втрата для всіх нас», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», 9 травня 2019 року новообраний тоді президент України Володимир Зеленський організував у Запоріжжі зустріч двох ветеранів — капітана першого рангу морської пехоти ВМФ СРСР, участника Другої світової війни Івана Залужного та колишнього підпільника УПА Параскеви Зеленчук-Потяк.

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