Замінить військовий квиток: в «Дії» з’явиться сервіс Military ID для призовників та резервістів

Цифрові документи у додатку «Дія» мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

Паспорт, права водія, ідентифікаційний код можна не носити з собою, а скористатися додатком на своєму мобільному пристрої.

Найближчим часом на порталі «Дія» з'явиться інформація про виконання громадян України військового обов'язку, передає Міноборони.

Йдеться про інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Реалізацію проєкту заплановано протягом 2022−2023 років.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, вже закладено принципи цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів, так і у системі ведення військового обліку у державі.

У короткостроковій перспективі замість паперового документа військовозобов'язані, призовники та резервісти матимуть Military_ID-номер. Він формуватиметься при внесенні даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься в іншої людини.

Очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання або побачити інформацію про включення особи до реєстру — номер облікового запису у ньому тощо.

Зазначається, що у найближчому майбутньому громадяни отримуватимуть державні послуги з військового обов'язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе у смартфоні.

Нагадаємо, у період локдауну актуальні COVID-сертифікати, які вакциновані українці можуть згенерувати у додатку «Дія».

Найближчим часом субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити також «Дію». Очікується, що презентація «субсидій у смартфоні» відбудеться вже у листопаді 2021 року.

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