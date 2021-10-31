В Україні 31 жовтня обирают двох депутатів Ради та чотирьох мерів

У неділю, 31 жовтня, в Україні відбуваються місцеві вибори та проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах.

В Центральній виборчій комісії зазначили, що вибори відбудуться у всіх запланованих округах. На виборчу дільницю потрібно взяти паспорт, особисту ручку, маску та антисептик. Також потрібно дотримуватися безпечної дистанції. Сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест не перевірятимуть.

Народних депутатів обирають у Херсонській та Черкаській областях. По двох округах балотується 40 кандидатів.

На місцевих виборах сьогодні обирають чотирьох міських голів, двох селищних голів, п'ять сільських голів, а також низку депутатів місцевих рад.

Мерів обирають у Харкові, Липовці (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область), Комарні (Львівська область).

У Харкові за крісло мера борються 10 кандидатів. Найбільш помітними з них є секретар міськради, виконувач обов'язки мера, Ігор Терехов та політик, колишній мер міста, ексглава Харківської ОДА Михайло Добкін.

У місті сформовано понад 600 дільничних виборчих комісій. Працює Харківська міська територіальна виборча комісія та дев'ять районних.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter