День євангеліста Луки: як провести та що категорично не можна робити 31 жовтня

31 жовтня православна церква вшановує пам'ять євангеліста Луки — автора однієї з книг Євангелія. Він став першим істориком християнської віри, який намагався описати події життя Христа та його апостолів після Вознесіння.

Лука був одним з 70 учнів Христа. За переказами, Лука був сирійським лікарем, який супроводжував апостола Павла.

У народі 31 жовтня називають Луків день.

На Луків день наші предки молилися святому про зцілення, здоров'я та добробут для своєї сім'ї.

У цей день не можна сваритися, злитися та ображатися. Краще зробити щось добре для своїх рідних та близьких.

Церква категорично забороняє переїдати та вживати гостру їжу.

Не можна давати гроші у борг, рубати дерева, пити спиртне.

Прикмети на Луків день

- снігу немає — зима настане нескоро;

- місяць блідий й каламутний — чекайте снігу або дощу;

- листя з вишні не опало — снігу найближчим часом не буде.

День ангела 31 жовтня святкують Андрій, Давид, Єлизавета, Іван, Микола, Сергій.



У ніч з 31 жовтня на 1 листопада, напередодні Дня Усіх Святих, у багатьох країнах світу відзначають Хелловін. «ФАКТИ» розповідали, що не можна робити 31 жовтня.

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