26.24 / 26.43 30.39 / 30.74
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Без батька залишився 10-річний син: у Запоріжжі попрощалися з українським воїном, який загинув на Донбасі

22:18 30 жовтня 2021
похорон

У суботу, 30 жовтня, у Запоріжжі поховали 36-річного старшого солдата Віктора Рачугіна, який загинув 27 жовтня у районі Новотошківського Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Попрощатися з Віктором Рачугіним прийшли військовослужбовці, ветерани, волонтери та мешканці міста.

Рачугін служив за контрактом старшим оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ої окремої танкової бригади.

Церемонія прощання та чин похорону за бажанням сім'ї пройшли на Алеї захисників України у парку Металургів.

Заступник командира 17-ої ОТБр підполковник Юрій Конік передав рідним грамоту пошани від головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Валерія Залужного.

Поховали старшого солдата Рачугіна на цвинтарі Святого Миколая під звуки салюту та гімну України.

У загиблого залишилися мати, сестра та десятирічний син Єгор, якого він виховував сам.

У період з 2014 до 2021 року Запорізька область втратила 125 військовослужбовців ЗСУ, які загинули, захищаючи Україну.

Нагадаємо, ситуація у зоні ООС на Донбасі залишається напруженою. Окупанти застосовують заборонене озброєння. Майже щодня надходить інформація про поранення чи загибель українських захисників.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

колектор

«Коллектори погрожували, що скоро збиратиму свої кістки»: полтавець виграв суд у трьох МФО, які повісили на нього шахрайські кредити

Пенсії в Україні

Надбавки до пенсій у 2022 році: наскільки збільшать виплати жінкам

Павлик та Репяхова

Павлік Філіп Бедросович: український співак показав своє фото 23-річної давності та розсмішив Катю Репяхову

Новонароджений

Народила здорову дитину, але організм не впорався з наслідками коронавірусу: у Києві померла молода вчителька

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.