Без батька залишився 10-річний син: у Запоріжжі попрощалися з українським воїном, який загинув на Донбасі

У суботу, 30 жовтня, у Запоріжжі поховали 36-річного старшого солдата Віктора Рачугіна, який загинув 27 жовтня у районі Новотошківського Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Попрощатися з Віктором Рачугіним прийшли військовослужбовці, ветерани, волонтери та мешканці міста.

Рачугін служив за контрактом старшим оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ої окремої танкової бригади.



Церемонія прощання та чин похорону за бажанням сім'ї пройшли на Алеї захисників України у парку Металургів.

Заступник командира 17-ої ОТБр підполковник Юрій Конік передав рідним грамоту пошани від головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Валерія Залужного.

Поховали старшого солдата Рачугіна на цвинтарі Святого Миколая під звуки салюту та гімну України.

У загиблого залишилися мати, сестра та десятирічний син Єгор, якого він виховував сам.

У період з 2014 до 2021 року Запорізька область втратила 125 військовослужбовців ЗСУ, які загинули, захищаючи Україну.

Нагадаємо, ситуація у зоні ООС на Донбасі залишається напруженою. Окупанти застосовують заборонене озброєння. Майже щодня надходить інформація про поранення чи загибель українських захисників.

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