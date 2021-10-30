Суму виплат мають перерахувати: що робити пенсіонеру, якщо у його пенсійній справі відсутня частина даних щодо стажу

В Україні для оформлення пенсії за віком пріоритетне значення має кількість набутого людиною страхового стажу.

Через кардинальні зміни в законодавстві бувають випадки, коли «втрачається» частина трудового стажу. Але «відсутні» роки роботи на підприємстві можна довести, йдеться у публікації газети «Пенсійний кур'єр».

До редакції звернулася читачка, чий чоловік пішов на пенсію з інвалідності у 2010 році, але продовжує працювати на 0,25 ставки. Нещодавно він виявив, що у формі ОК-5 за 2003 рік є вся інформація про стаж чоловіка для нарахування пенсії, а в пенсійній справі ці дані відсутні.

У відповіді фахівці з пенсійного права звернули увагу на те, що у 2010 році, коли чоловік йшов на пенсію, діяла норма про те, що стаж до 1 січня 2004 року обов'язково має бути підтверджений трудовою книжкою або відповідною довідкою.

Зважаючи на все, у чоловіка такого запису чи документа не було. Оскільки факт роботи не було підтверджено, його й не зарахували до стажу. А дані персоніфікації до 1 січня 2004 року тоді не брали.

У грудні 2015 року було внесено зміни до постанови Кабміну № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки чи відповідних записів у ній». І ці зміни припускають, що стаж до 1 січня 2004 року також може рахуватися за даними Реєстру застрахованих осіб.

Якщо чоловік продовжує працювати, він має право звернутися до свого територіального управління Пенсійного фонду з заявою про перерахунок пенсії, в якій потрібно обов'язково вказати, щоб йому зарахували стаж та заробіток з персоніфікації з урахуванням грудневих змін 2015 року.

«ФАКТИ» розповідали, як родичам, прописаним за іншою адресою, отримати пенсію померлої людини, якщо вона не встигла її отримати за місяць, у якому померла.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter