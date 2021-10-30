Україна перевела годинники: як перевірити, яка зараз година

Вночі 31 жовтня Україна вкотре перейшла на зимовий час. Сучасні гаджети автоматично встановили «зимовий» час.

Стрілки механічного годинника необхідно о 4 годині ранку перевести на годину назад.

Можна перевірити, чи правильно вказано час на комп'ютері, смартфоні або мобільному телефоні. І тому існує кілька способів.

Якщо номер телефону обслуговується українським мобільним оператором, потрібно надіслати USSD запит — набрати на телефоні комбінацію *160# та натиснути кнопку дзвінка. Після того, як користувач введе вищезгадану комбінацію, він отримає смс, в якому будуть вказані час, дата та день тижня. Послуга безкоштовна. Нею можна скористатися навіть тоді, коли на рахунку немає грошей.



Зі стаціонарного телефону точний час можна дізнатися, зателефонувавши на номер «121». Це також безкоштовно. Але якщо набирати з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Смарт-годинник, як сучасні смартфони та планшети, переводять час автоматично.

Але найпростіший спосіб перевірити час — скористатися інтернетом. Сьогодні можна знайти багато сайтів, які у цьому допоможуть.

Для цього в пошуковій системі потрібно ввести запит «дізнатися точний час у Києві», «точний час Україна» або «точний час Київ», Google покаже актуальний час відразу під рядком пошуку.

Також існує спеціальний сайт, який показує точний час в Україні.

Нагадаємо, на території України діє час другого часового поясу (київський час). Щороку стрілки годинника переводять в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед та в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину тому.

Відповідно до переведення стрілок на зимовий та літній час, змінюється час авіавильотів та розклад поїздів «Укрзалізниці».

Фото pixabay

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