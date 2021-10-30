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Вибори 31 жовтня: у ЦВК пояснили, чи перевірятимуть COVID-сертифікат на ділянці

16:33 30 жовтня 2021
урни

На виборах, які 31 жовтня пройдуть у Харкові, Херсонській та Черкаській областях, у виборців на дільницях для голосування не перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів та не вимагатимуть негативних результатів тестів на коронавірус.

Про це йдеться на сторінці Центральної виборчої комісії у Facebook.

«Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуть — ні», — йдеться у повідомленні.

У ЦВК нагадали, що для голосування потрібно мати паспорт, маску, антисептик, особисту ручку.

Необхідно також дотримуватись дистанції.

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Нагадаємо, з 1 листопада у «червоній» зоні епідемічної небезпеки будуть перебувати вже на 16 регіонах України, включаючи Київ.

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