Аферисти обдурили киянина на 90 тисяч грн під час доставки товару поштою: як захиститися від таких «схем»

Полтавські шахраї обдурили киянина Ігоря Краснопільського, який замовив «Новою поштою» металошукач за 90 тис. гривень. Виявилося, йому запропонували убезпечити дорогу покупку, здійснивши повну оплату товару, коли він вже буде у відділенні, і при цьому свідомо занизивши оцінну вартість, йдеться у сюжеті телекомпанії PTV.

Крім того, у графі «Одержувач» продавець мав вказати власне ім'я.

Таким чином аферисти отримують від продавця його персональні дані та номер товарно-транспортної накладної. Після чого підробляють документи відправника та отримують посилку замість нього.

Юристи «Нової пошти» роз'яснюють, що за оціночної вартості відправлення до 15 тис. гривень ідентифікація отримувача проводиться за будь-якими документами, і співробітник пошти має повне право не вимагати паспорта.

«Працівник відділення попросив пред'явити документ, йому пред'явили, він подивився, що візуально люди схожі. Він не має обов'язку докладно перевіряти, ідентифікувати», — пояснив юрист компанії Тарас Захаров.

За його словами, тепер постраждалий киянин отримає гроші назад, лише якщо шахрая затримають, а потерпілий звернеться з цивільним позовом до суду.

Як зробити, щоб така ситуація не повторилася з вами

Не надавати своїх паспортних даних незнайомцям.

Користуватися послугою «грошовий переказ"/"накладений платіж», за якої покупець може спочатку оглянути товар поштою, а потім заплатити за нього.

Вказувати у накладній реальну оцінну вартість товару.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли, як не потрапити на гачок телефонних аферистів, які видаються медиками та виманюють гроші нібито на лікування родича.

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