Не все втрачено: як отримати субсидію сім'ям, які не пройшли верифікацію та зіткнулися з відмовою

В Україні внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидію. Тим не менш, частина з них ще має шанс на отримання грошової допомоги від держави. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає прес-служба відомства у Facebook.

За його словами, ситуація може змінитись. Наприклад, людина мала депозит понад 100 тисяч гривень, а тепер його немає. Або змінилася ситуація з нерухомістю.

У будь-якому випадку, радить чиновник, субсидію можна отримати навіть у разі наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, простроченої понад три місяці. Для цього потрібно лише укласти договір про реструктуризацію цієї заборгованості із постачальниками комунальних послуг, перед якими існує борг.

Музиченко також зазначив, що серед найчастіших причин відмови у призначенні субсидій — наявність депозитів понад 100 тисяч гривень, 2−3 і більше житлових приміщень у власності, або наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Як писали «ФАКТИ», субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через телефон із додатком «Дія». При цьому презентація «субсидій у смартфоні» відбудеться вже зовсім скоро, у листопаді 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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