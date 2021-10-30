Зеленський анонсував масштабну реставрацію Одеського художнього музею у рамках програми «Велике будівництво»

У ході робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей, який готують до реставрації. У рамках президентської програми «Велике будівництво» тут планують повністю оновити будівлю як зовні, так і зсередини та облаштувати її відповідно до вимог інклюзії. Про це повідомляється на сайті Президента.

Глава держави ознайомився з роботами Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботами художників ХХ століття та представленими у музеї творами сучасного мистецтва.

Особливу увагу Володимир Зеленський приділив роботам Олександра Ройтбурда, який був директором музею в 2018—2021 роках. Після його смерті Президент України підписав указ про надання Одеському художньому музею статусу національного.

«Завдяки енергії та таланту Олександра Ройтбурда, який залишив тут частку своєї душі, музей набув зовсім іншого значення не лише для Одеси, а й для всієї України. Це місце стає своєрідним магнітом для любителів мистецтва з усього світу» , — наголосив Володимир Зеленський.

Експозиція музею

У колекції музею представлені витвори мистецтва загальнонаціонального значення. Минулого року кількість музейних предметів становила понад 9,7 тис., а цього року до фонду надійшло ще 403 роботи.

Одеський національний художній музей розташований у будівлі колишнього палацу Потоцьких, збудованому у 1810−1820 роках.

Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення. Володимир Зеленський зазначив, що держава зі свого боку має докласти зусиль для реставрації історичної будівлі музею.

«Потрібно не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання», — сказав президент.

Експозиція музею

Цього року у рамках «Великої забудови» Володимира Зеленського розробили проект проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. До 2025 року тут планують відремонтувати перекриття, провести реставрацію стін, підлог та стель, забезпечити звуко- та теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення. Для маломобільних груп населення — облаштувати інклюзивні санвузли та ліфт.

Нагадаємо, у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» цього року стартувало «Велика реставрація» — програма з відновлення визначних історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини, яка розрахована на кілька років.

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