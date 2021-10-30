У Кабміні назвали причину мізерних пенсій в Україні
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що головною причиною відверто невисоких пенсій вважає «пенсійну реформу» 2017 року, пише портал Finance.ua.
Тоді, за словами Лазебної, було скасовано обов'язкову індексацію пенсій — вона стала вибірковою, багато пенсій не потрапляли під індексацію, замість коефіцієнта 1,35 за стаж стали використовувати 1,0, підвищилися вимоги до стажу при виході на пенсію та багато іншого. 4 млн пенсіонерів мали пенсії менше ніж 2 тисячі гривень.
У результаті близько 1 млн осіб отримують мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму.
«Зараз це 1 854 грн, а з грудня буде 1 934 грн… Мінімум поки що отримують до 1 млн осіб», — заявила чиновниця.
При цьому Лазебна зазначила, що торік запровадили доплати у розмірі 500 грн для людей віком від 80 років, а з жовтня цього року поширили їх і на 75-річних — вони одержують по 400 грн до пенсії. За рік такі доплати запровадять для тих, кому 70−75 років.
У грудні цього року також буде встановлено мінімальну пенсію у розмірі 2 600 грн для осіб віком від 65 років, які мають повний стаж роботи (чоловіки — 35 років, жінки — 30). Наразі для цієї категорії вона становить 2 400 гривень.
Як писали «ФАКТИ», раніше Лазебна заявила, що з 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні сягне 4 тисяч гривень.
Нагадаємо також, що з 1 грудня 2021 року в Україні мають збільшитися пенсійні виплати у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень — до 1934 грн. Максимальна виплата відповідно побільшає на 800 гривень і може доходити до 19340 грн.
Також зазначимо, що у 2022 році закінчується перехідний період до нового пенсійного віку для жінок (60 років). Щорічно протягом 10 років жінки, вирушаючи на заслужений відпочинок, отримували 2,5% за кожні шість місяців пізнішого виходу на пенсію. У 2021 році компенсація досягла максимальних 25%. У 2022 році такого збільшення вже не буде.
Фото: https://ua.depositphotos.com422
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