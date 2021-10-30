Переведення годинників: як дізнатися без Інтернету точний час у ніч з суботи на неділю

У ніч проти 31 жовтня 2021 року Україна перейде на «зимовий» час. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 на території нашої країни діє час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки:

останньої неділі березня о 3:00 на 1 годину вперед

в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину тому.

Дізнатися точний час можна через Інтернет, за телефоном служби точного часу (короткий номер 121) або набравши комбінацію *160# на мобільному телефоні.

До речі, мобільні телефони та комп'ютери зазвичай переводять свій годинник автоматично, але механічний годинник потрібно налаштовувати вручну.

Нагадаємо, через перехід на зимовий час «Укрзалізниця» скоригувала графік руху поїздів.

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