Два дні до «червоної зони»: де можна записатися на щеплення та вакцинуватися у Києві

Київ з 1 листопада перейде до «червоної» зони карантину, де діють найбільш жорсткі обмеження. Обійти нові обмеження можна лише за умови вакцинації від коронавірусної хвороби або за наявності тесту, пише РБК-Україна.

Записатися на вакцинацію від коронавірусу можна за допомогою сервісу Helsi. Там можна обрати найбільш підходящий пункт або центр вакцинації, час та вакцину, якою хочете отримати щеплення.

Водночас у центрах вакцинації є жива черга для тих, хто не зміг записатися на щеплення завчасно.

Так, вакцинуватися від коронавірусу можна в кабінетах щеплення при медичних закладах столиці. Також щеплення від COVID можна отримати у центрах вакцинації, які відкриті на території київських ТРЦ:

• «Блокбастер», просп. Степана Бандери, 36 (понеділок-п'ятниця з 11:00 до 17:00, понеділок-четвер з 17:00 до 21:00);

• «Ретровіль» проспект Правди, 47 (понеділок-п'ятниця з 10:00 до 15:00, субота-неділя з 12:00 до 17:00);

• «Епіцентр К» Голосіївського району, вул. Кільцева дорога, 1-б (з 11:00 до 17:00);

• «Епіцентр К» Оболонського району, вул. Полярна, 20-Д (парні дні з 13:00 до 19:00, непарні дні з 11:00 до 17:00);

• «Епіцентр К» Оболонського району, вулиця Степана Бандери, 11-А (з 11:00 до 17:00);

• «Епіцентр К» Дарницького району, вул. Григоренка, 40 (понеділок-п'ятниця з 13:00 до 18:30, субота-неділя — з 11:00 до 17:00);

• «Епіцентр К» Дніпровського району, вул. Братиславська, 11 (з 11:00 до 19:00);

• «Епіцентр К» Святошинського району, вул. Берковецька, 6 (з 11:00 до 17:00);

• «Ocean Plaza» Голосіївського району, вул. Антоновича, 176 (з 11:00 до 21:00);

• «Рівер Молл» Дніпровського району, Дніпровська Набережна, 12 (з 11:00 до 17:00);

• «SKY MALL» Дніпровського району, вул. Шухевича, 2-Т (з 11:00 до 16:00);

• «Cosmo MultiMall» Солом'янського району, вул. Гетьмана, 62 (з 11:00 до 16:00);

• «New Way» Дарницького району, вул. Вербицького, 1 (з 11:00 до 17:00);

• «Smart Plaza» Шевченківський район, просп. Перемоги, 24 (з 11:00 до 17:00);

• «Дрім Таун-2» Оболонського району, Оболонський проспект, 21 (з 14:00 до 18:00);

• «Ашан» Оболонського району, просп. Степана Бандери, 15 (з 10:00 до 17:00);

• «Академ СІТІ» Святошинського району, вул. Палладіна, 16 (понеділок-субота з 10:00 до 17:00)

• «ART MALL» Голосіївського району, вул. Заболотного, 37 (З 10:00 до 16:00);

• «Аркадія» Солом'янського району, вул. Борщагівська, 154-а (з 12:00 до 17:00 щоденно);

• «Гулівер» Печерського району, Спортивна площа, 1-а (з 11:00 до 18:00).

Також пункти вакцинації від коронавірусу відкриті у Центрах надання адміністративних послуг:

• Дарницький район — вул. С. Олійника, 21 (з 10:00 до 17:00);

• Голосіївський район — просп. Голосіївський, 42 (з 10:00 до 17:00);

• Дніпровський район — вул. Харківське шосе, 18 (з 10:00 до 17:00);

• Солом'янський район — просп. Повітрофлотський, 41 (з 10:00 до 17:00);

• Святошинський район — просп. Перемоги, 97 (з 10:00 до 17:00);

• Деснянський район — просп. Маяковського, 29 (з 10:00 до 17:00);

• Оболонський район — вул. Маршала Тимошенка, 16 (з 10:00 до 17:00).

Ще один пункт вакцинації працює у військовому комісаріаті Святошинського району. Там можна отримати щеплення у вівторок та четвер.

Як писали «ФАКТИ», раніше було опубліковано перелік медичних протипоказань до вакцинації проти коронавірусу.

У п'ятницю, 29 жовтня, COVID-19 діагностували ще у 26 198 громадян України, серед яких 1643 дитини та 379 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 5305 хворим, а 541 особа — померла.

Фото https://ru.depositphotos.com/

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