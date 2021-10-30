В Україні значно розширилася «червона» зона карантину: які області до неї потрапили, що в них заборонено

З 1 листопада «червона» зона епідемічної небезпеки пошириться вже на 16 регіонів України, включаючи Київ .

Станом на 30 жовтня до «червоної зони» входять:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Херсонська область;

Сумська область;

Чернігівська область.

Хмельницька область.

Обмеження «червоної зони»:

перебування на територіях загального користування виключно у засобах індивідуального захисту ;

заборона прийому відвідувачів закладами ресторанного господарства, ТРЦ, розважальними закладами, закладами торгівлі та побутового обслуговування та закладами культури (заборона не поширюється на історико-культурні заповідники);

заборона проведення масових заходів, за винятком автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів;

заборона діяльності ринків (крім продовольчих);

заборона очної роботи навчальних закладів (крім дошкільних).

Заборони «червоної» зони не діють у разі, якщо 100% працівників та відвідувачів:

пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу та мають підтверджуючий документ;

пред'явили негативний результат тесту на коронавірус, або документ, що підтверджує одужання від COVID-19.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як працюватиме транспорт у Києві з 1 листопада.

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