В Україні значно розширилася «червона» зона карантину: які області до неї потрапили, що в них заборонено
З 1 листопада «червона» зона епідемічної небезпеки пошириться вже на 16 регіонів України, включаючи Київ .
Станом на 30 жовтня до «червоної зони» входять:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Херсонська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область.
- Хмельницька область.
Обмеження «червоної зони»:
- перебування на територіях загального користування виключно у засобах індивідуального захисту ;
- заборона прийому відвідувачів закладами ресторанного господарства, ТРЦ, розважальними закладами, закладами торгівлі та побутового обслуговування та закладами культури (заборона не поширюється на історико-культурні заповідники);
- заборона проведення масових заходів, за винятком автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів;
- заборона діяльності ринків (крім продовольчих);
- заборона очної роботи навчальних закладів (крім дошкільних).
Заборони «червоної» зони не діють у разі, якщо 100% працівників та відвідувачів:
- пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу та мають підтверджуючий документ;
- пред'явили негативний результат тесту на коронавірус, або документ, що підтверджує одужання від COVID-19.
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