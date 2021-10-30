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В Україні значно розширилася «червона» зона карантину: які області до неї потрапили, що в них заборонено

10:26 30 жовтня 2021
В&nbsp;Україні значно розширилася &laquo;червона&raquo; зона карантину: які області до&nbsp;неї потрапили, що&nbsp;в&nbsp;них заборонено

З 1 листопада «червона» зона епідемічної небезпеки пошириться вже на 16 регіонів України, включаючи Київ .

Станом на 30 жовтня до «червоної зони» входять:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Херсонська область;
  • Сумська область;
  • Чернігівська область.
  • Хмельницька область.

Обмеження «червоної зони»:

  • перебування на територіях загального користування виключно у засобах індивідуального захисту ;
  • заборона прийому відвідувачів закладами ресторанного господарства, ТРЦ, розважальними закладами, закладами торгівлі та побутового обслуговування та закладами культури (заборона не поширюється на історико-культурні заповідники);
  • заборона проведення масових заходів, за винятком автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів;
  • заборона діяльності ринків (крім продовольчих);
  • заборона очної роботи навчальних закладів (крім дошкільних).

Заборони «червоної» зони не діють у разі, якщо 100% працівників та відвідувачів:

  • пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу та мають підтверджуючий документ;
  • пред'явили негативний результат тесту на коронавірус, або документ, що підтверджує одужання від COVID-19.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як працюватиме транспорт у Києві з 1 листопада.

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