Коронавірус не здає позиції: в Україні понад 26 тисяч хворих, у тому числі 1643 дитини

У п'ятницю, 29 жовтня, COVID-19 діагностували ще у 26 198 громадян України, серед яких 1643 дитини та 379 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 5305 хворим, а 541 особа — померла. Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства охорони здоров'я.

По регіонах найбільша кількість підтверджених випадків захворювання 29 жовтня була зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях та у Києві (1455).

Проведено 144 621 тестів, з яких ПЛР — 72 612, ІФА — 21 163, експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 — 50 846.

За весь час на пандемію в Україні захворіло 2,905 млн осіб, з яких померли від ускладнень — 67 393.

Імунізацію від COVID-19 з початку вакцинальної кампанії пройшли 10 022 978 громадян, з них отримали одну дозу — 10 022 976 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози — 7 377 032 особи (з них 2 особи отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, «червона зона» в Україні розшириться — найжорсткіші карантинні обмеження запроваджуються вже й у Києві.

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