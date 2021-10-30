Тривожна ситуація на Донбасі: кількість поранених бійців ЗСУ зросла до п'яти

У Штабі Операції об'єднаних сил повідомили про збільшення числа поранених українських військових на Донеччині 29 жовтня — до п'яти. Усі вони отримали поранення внаслідок ворожих дій та перебувають у лікувальному закладі. Про це повідомили у прес-центрі Штабу у Facebook.

Загалом протягом доби російсько-терористичні війська 19 разів порушили режим припинення вогню, в т. ч. застосувавши і важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями — поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл мінометів калібру 82 мм.

Станом на 7:00 ранку 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, розвідка попередила, що командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

У свою чергу, українські військові напередодні вперше застосували в бою на Донбасі ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, знищивши артилерійську установку противника.

Фото mil.in.ua/

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