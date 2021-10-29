Росія зупиняє постачання вугілля: чи доведеться українцям мерзнути взимку

Незважаючи на те, що з понеділка, 1 листопада, Росія зупиняє постачання енергетичного вугілля до нашої країни, українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської Республіки на тлі припинення постачання енергетичного вугілля з РФ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

«Збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля. Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та ПАР. Державна компанія „Центренерго“ планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тонн вугілля. Також ведуться переговори з постачальниками із США», — цитує прес-служба першого заступника міністра Юрія Власенка.

Він також зазначив, що робота української теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. Наприклад, у жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн. тонн вугілля власного видобутку. Це становить 85% усіх постачань.

Тому, як можна зрозуміти зі слів чиновника, боятися перебоїв із опаленням українцям поки що не варто.

«Міненерго у щоденному режимі контролює надходження та спрацювання вугілля на теплових електростанціях. Станом на 29 жовтня у роботі — 35 теплових енергоблоків та 11 атомних. Вугілля надходить на теплові електростанції досить ритмічно, щоб забезпечити безперебійну роботу генерації», — йдеться у повідомленні.

Водночас, низка експертів стверджувала, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту електроенергії з Росії та Білорусі осінньо-зимовий період пройти неможливо.

Зазначимо, що РФ припиняє постачання вугілля марки А (антрацит) і Т, які використовуються саме для потреб енергетики.

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