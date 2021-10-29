Доведеться добиратися «на перекладних»: у Києві з 1 листопада скасують кілька міських електричок

У Києві в понеділок, 1 листопада, з початком локдауну скасують міські електрички на трьох напрямках. Проте, як повідомили у «Київпастрансі», з пандемією це не пов'язано — йдеться про технічні причини.

Таким чином, скасовується рух «електромаршруток» сполученням Київ — Волинський — Дарниця (№ 7304), Дарниця — Дарниця Приміський (№ 7311/7312) та Дарниця — Почайна — Борщагівка (№ 7319).

Про відновлення руху на цих напрямках у «Київпастрансі» обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, кого з початком дії «червоної зони» у Києві не пустять у маршрутку, тролейбус, трамвай та електричку.

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