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Троє українських бійців зазнали поранень на Донбасі: окупанти 9 разів порушували режим тиші

19:37 29 жовтня 2021
БПЛА «Орлан»

На Донбасі, де вранці 29 жовтня знову було поранено українського військового, російсько-терористичні війська продовжують обстріл укріплень ЗСУ. Як повідомили у прес-центрі Штабу Операції об'єднаних сил, з початку доби противник 9 разів порушив режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів станом на 18:00 29 жовтня було поранено трьох українських військових.

Бойовики застосовували як стрілецьке озброєння та гранатомети, так і задіяли безпілотники, які скинули постріли ВОГ-17.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», який перетнув лінію зіткнення.

Нагадаємо, напередодні українські військові вперше з початку військових дій на Донбасі застосували турецький БПЛА Bayraktar для знищення артилерії бойовиків, а екс-заступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко пояснив, як це може вплинути на результат збройного конфлікту.

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