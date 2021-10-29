Звільнення невакцинованих, штрафи у транспорті та протипоказання до щеплень: що зміниться з 1 листопада

1 листопада дві третини України вже буде в «червоній» зоні адаптивного карантину. До Херсонської, Донецької, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Рівненської та Миколаївської областей приєднуються Київ, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська та Луганська області. Причому до тих обмежень, що вже були встановлені для цього рівня карантину, додаються нові, затверджені як центральними, так і місцевими органами влади.

Пандемія коронавірусу змінює життя українців

Так, попри те, що, згідно з постановою Кабміну «Про встановлення карантину…», у «червоних» зонах мають працювати дитсадки й початкова школа (незалежно від того, чи щеплений весь персонал) та всі освітні заклади, де персонал стовідсотково вакцинований, на дистанційне навчання в листопаді відправляють усіх школярів у Києві, Львові, Сумській області та інших регіонах. У Києві та деяких регіонах дитсадки зможуть працювати лише за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.

У «червоних» регіонах дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Забороняється ж робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та торгівлі навинос), торговельно-розважальних, спортивних закладів та установ культури, непродовольчих торгових закладів, проведення релігійних та інших масових заходів (окрім офіційних спортивних — без глядачів). Щоправда, більшість обмежень не застосовуються за умови наявності COVID-сертифікатів чи дійсних негативних тестів на SARS-CoV-2 у всіх учасників (персоналу, відвідувачів) та дотримання норм заповнюваності. Також документи про щеплення чи негативні тести необхідні для відвідування установ соцзахисту, надання адміністративних послуг тощо. Стовідсоткову вакцинацію повинні пройти всі працівники закладів торгівлі товарами першої необхідності. Перевіряти наявність необхідних документів та вирішувати, чи допускати учасників (відвідувачів), мають організатори заходів та адміністрація закладів. За дотриманням карантинного законодавства будуть слідкувати спеціальні рейдові бригади Нацполіції та Держпродспоживслужби.

У листопаді, попри те, що постанова Кабміну не регулює роботу громадського транспорту в зонах з «червоним» рівнем небезпеки, у багатьох регіонах також тести та COVID-сертифікати будуть необхідні для проїзду в міському транспорті (не стосується дітей до 18 років). Перевіряти ці документи будуть працівники поліції та Нацгвардії — вибірково. Також вони будуть стежити за кількістю пасажирів у транспорті, щоб вона не перевищувала кількості посадкових місць. Такі ж обмеження раніше були встановлені для міжміського та міжрегіонального транспорту. Покаранням за порушення карантинних норм може бути штраф до 34 тисяч гривень. Причому якщо раніше відповідальність за порушення покладалась на перевізників, то тепер ухвалили рішення штрафувати порушників — будь то сам водій чи пасажир. Щоб пасажири мали змогу виїхати, на багатьох вокзалах та станціях вже працюють пункти вакцинації та експрес-діагностики на ковід.

«Антивакси» втратять зарплатню, якщо не доведуть протипоказання до щеплення

З 8 листопада без збереження зарплатні будуть усувати від виконання професійних обовʼязків держслужбовців, освітян, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади тощо, якщо вони не пройдуть повний курс вакцинації. Виняток — особи, що мають довідку про абсолютні протипоказання до щеплення від коронавірусу. До речі, про необхідність дійсних тестів на ковід для роботи тих, хто не хоче чи не може вакцинуватися, в постанові Кабміну — жодного слова.

Тим часом МОЗ затвердило список протипоказань до щеплення від коронавірусу. Вони можуть бути як тимчасовими (наприклад, гостре захворювання з високою температурою), так і постійними або абсолютними. Встановлювати протипоказання до вакцинації та надавати відповідний висновок може сімейний або особистий лікар. Так, абсолютне постійне протипоказання до конкретної вакцини — анафілактична реакція на першу її дозу або алергія на якийсь компонент цієї вакцини. В такому випадку рекомендується інша вакцина. Також є застереження до вакцинації (лікар враховує ризики та вирішує, чи варто щепитись) при онкологічних, аутоімунних захворюваннях, імунодефіциті.

Окрім того, у кожної вакцини є свої протипоказання. Наприклад, CoronaVac протипоказаний вагітним. Протипоказання для АstraZeneca та Janssen — тромбоз і тромбоцитопенія. Moderna та Pfizer протипоказані при міокардиті та перикардиті.

В Україні з'являться велосипедні переїзди

З 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху. Наприклад, вводяться нові знаки: «Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання», «Платна дорога», «Працює евакуатор», «Місце концентрації ДТП» та інші. Детально регламентується рух велосипедистів (крім велодоріжок за межами проїзної частини, для них тепер будуть виділені велосипедні смуги на проїзній частині дороги та велосипедні переїзди), осіб з порушенням зору, суміжний рух пішоходів та велосипедистів. Буде застосовуватись нова розмітка місць паркування, засобів заспокоєння руху, наближення до розвʼязок тощо. Поза населеними пунктами буде заборонено розвивати швидкість понад 110 км на годину у разі, коли елемент дороги, що відокремлює протилежні транспортні потоки, не виділений широкою суцільною лінією.

10 листопада спливає піврічний термін для пільгового розмитнення «євроблях», яким не більше пʼяти років. Але майже 90 відсотків з понад пів мільйона авто лишаються нерозмитненими. Їхнім власникам загрожує штраф до 170 тисяч гривень чи конфіскація автомобіля. Щоправда, для бійців, які перебувають у зоні ООС та мають таке авто, термін пільгового розмитнення діє до 9 лютого 2022 року.

Ціна газу за раніше встановленими річними тарифами для населення практично не зміниться. Але місячні тарифи продовжують зростати. За даними Газотеки, у жовтні пропонувались тарифи від 7,8 грн/куб. м до 31,06. В листопаді тарифи газопостачальників — 7,79−38,35. Але споживачам паливо буде коштувати ще дорожче, бо до вартості газу добавиться ще й тариф на його розподіл. Нагадаємо, що облгази планують підвищити цю складову наших платіжок у чотири рази — з нового року. Зауважимо, що з 16,56 грн/куб. м у жовтні до 7,96 у листопаді за рішенням Кабміну «Нафтогаз» знизить ціну газу для тих побутових споживачів, для яких він є «постачальником останньої надії».

З 8 листопада змінюється порядок вʼїзду іноземців до США. Перед вильотом потрібно буде надати документи про повне щеплення вакцинами, дозволеними Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США або схваленими до використання в екстрених випадках Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це не стосується неповнолітніх, осіб з протипоказаннями до щеплень та низки громадян, до яких застосовуються винятки щодо порядку вʼїзду. Також всі вакциновані (як іноземці, так і громадяни чи особи з посвідкою на проживання у США) мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, як за три доби до вильоту. Термін дії такого ж тесту для нещеплених — 24 години.

У листопаді США відкриють і наземні кордони з Мексикою та Канадою для вакцинованих туристів. До цього півтора року перетинати кордон дозволялось тільки з вагомих підстав (бізнес, спортивні змагання, важливі сімейні обставини тощо).

Одночасно США знімають обмеження на в'їзд для громадян з 33 країн: 26 європейських країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії, Бразилії, Китаю, Індії, Ірану та ПАР, які діяли півтора року. Щодо українців, то прилетіти до Сполучених Штатів вони могли за наявності дійсного (до 72 годин) негативного тесту на коронавірус чи довідки про одужання від спричиненої ним хвороби. Обмеження для них діяли лише у разі, якщо вони побували в цих країнах менш ніж за два тижні до планованого візиту у США. З 8 листопада ж для українців також необхідна повна вакцинація (крім деяких винятків).

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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