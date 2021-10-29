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Україна

У вбивстві сумського активіста Іваніни може бути російський слід, — заява очільників «Правого сектору»

17:48 29 жовтня 2021
лідер партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко

Зрощення криміналітету, правоохоронних органів та влади на місцях призводить до трагедій на кшталт убивства активіста партії «Правий Сектор» Олександра Іваніни. Таку думку на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі висловив лідер партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

Нагадаємо, Олександра Іваніну було вбито увечері 27 жовтня в Сумах. Активіста на очах у цивільної дружини розстріляв з пістолета невідомий. Одразу 4 кулі влучили в хлопця. Він помер на місці.

«Це не є якісь кримінальні розборки чи побутове вбивство, на що можуть кивати місцеві правоохоронні органи. Це — політичне, вмотивоване замовне вбивство. Працював професійний кілер», — зазначає Тарасенко.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Іваніну вже було здійснено замах. В центрі Сум в чоловіка кілька разів вистрілив Сергій Василенко, якого на Сумщині називають кримінальним авторитетом. Сам Іваніна неодноразово звертав увагу правоохоронців, що Сергій Василенко разом з іншим Василенком — Петром на прізвисько Пєтя Буринський, погрожували активісту убивством.

За словами лідера сумського осередку «Правого сектора» Сергія Супруна, найбільш ймовірний у вбивстві російський слід. Кілер міг бути засланий ФСБ РФ. Це була добре підготовлена спецоперація, яку готували не один день. У складі групи були люди для відходу, для додаткової розвідки.

Факт вбивства є показовим залякуванням патріотичного суспільства України, спробою придушити активні дії, пов’язані з антикорупційною діяльністю. Поки наші бійці захищають територіальну цілісність України на лінії фронту, війна триває і в тилу, наголошує Тарасенко.

Активісти звернулися з заявами до ДБР, МВС, президента України та Верховної Ради. Вимагають створення тимчасової слідчої комісії для розслідування цього резонансного убивства, а також прозорого слідства.

Загалом російські спецслужби мають сценарії по всіх містах сходу та півдня, контролюючи місцеві еліти, вказує Тарасенко.

«Це не поодинокий випадок. І не лише на Сумщині. Зрощення криміналу з правоохоронними структурами та з владою на місцях в Україні навіть стало предметом розслідування британських журналістів. Буквально кілька днів тому вийшло розслідування Тіма Вайта, який досліджував питання гібридного впливу Російської Федерації на місцеві еліти. Він звертав увагу й на Одесу, на Харків, і, перш за все, на Дніпро», — зазначив Тарасенко.

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