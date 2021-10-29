У вбивстві сумського активіста Іваніни може бути російський слід, — заява очільників «Правого сектору»

Зрощення криміналітету, правоохоронних органів та влади на місцях призводить до трагедій на кшталт убивства активіста партії «Правий Сектор» Олександра Іваніни. Таку думку на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі висловив лідер партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

Нагадаємо, Олександра Іваніну було вбито увечері 27 жовтня в Сумах. Активіста на очах у цивільної дружини розстріляв з пістолета невідомий. Одразу 4 кулі влучили в хлопця. Він помер на місці.

«Це не є якісь кримінальні розборки чи побутове вбивство, на що можуть кивати місцеві правоохоронні органи. Це — політичне, вмотивоване замовне вбивство. Працював професійний кілер», — зазначає Тарасенко.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Іваніну вже було здійснено замах. В центрі Сум в чоловіка кілька разів вистрілив Сергій Василенко, якого на Сумщині називають кримінальним авторитетом. Сам Іваніна неодноразово звертав увагу правоохоронців, що Сергій Василенко разом з іншим Василенком — Петром на прізвисько Пєтя Буринський, погрожували активісту убивством.

За словами лідера сумського осередку «Правого сектора» Сергія Супруна, найбільш ймовірний у вбивстві російський слід. Кілер міг бути засланий ФСБ РФ. Це була добре підготовлена спецоперація, яку готували не один день. У складі групи були люди для відходу, для додаткової розвідки.

Факт вбивства є показовим залякуванням патріотичного суспільства України, спробою придушити активні дії, пов’язані з антикорупційною діяльністю. Поки наші бійці захищають територіальну цілісність України на лінії фронту, війна триває і в тилу, наголошує Тарасенко.

Активісти звернулися з заявами до ДБР, МВС, президента України та Верховної Ради. Вимагають створення тимчасової слідчої комісії для розслідування цього резонансного убивства, а також прозорого слідства.

Загалом російські спецслужби мають сценарії по всіх містах сходу та півдня, контролюючи місцеві еліти, вказує Тарасенко.

«Це не поодинокий випадок. І не лише на Сумщині. Зрощення криміналу з правоохоронними структурами та з владою на місцях в Україні навіть стало предметом розслідування британських журналістів. Буквально кілька днів тому вийшло розслідування Тіма Вайта, який досліджував питання гібридного впливу Російської Федерації на місцеві еліти. Він звертав увагу й на Одесу, на Харків, і, перш за все, на Дніпро», — зазначив Тарасенко.

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