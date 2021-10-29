«Снігового кому» більше немає: у МОЗ розповіли, як в Україні розвивається ситуація з COVID-19

Ситуація з пандемією коронавірусу в Україні поступово стабілізується. Про це на засіданні Конгресу регіональної та місцевої влади заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами голови МОЗ, скорочується розрив між числом госпіталізованих та виписаних із лікарень.

«Позитивним у цій епідемії зараз у цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками та госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає того „снігового кому“, котрий був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що у певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але це не час розслаблятися», — сказав Ляшко.

За його словами, МОЗ продовжить робити все можливе для порятунку життів українців.

Раніше головний санітарний лікар України назвав причини спалахів COVID-19.

Фото: pixabay.com

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