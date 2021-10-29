Ховатимуть по 500 осіб на день: Комаровський прогнозує потужний стрибок нових випадків COVID-19

Педіатр Євген Комаровський, який вважає правильним не примушувати людей робити щеплення проти ковіда, а зробити, щоб вартість медичного страхування залежала від ставлення до вакцинації, попереджає про високу смертність через ускладнення COVID-19.

В інтерв'ю «Українській правді» він заявив, що з похолоданням на Україну чекає черговий стрибок захворюваності. За його словами, найближчим часом у країні ховатимуть по кілька сотень померлих щодня.

«Щойно різко похолодає, буде ще більший стрибок захворюваності. Тому що люди зберуться усередині приміщень. Ховатимемо від 200 до 500 осіб на день у найближчі місяці» , — зазначив він і додав, що після новорічних канікул ситуація може змінитися, і що наступні хвилі ковіда будуть не такими важкими. Адже в країні збільшиться кількість щеплених і перехворілих.

«Але наслідки всього цього ми відчуватимемо дуже довго — все, що за цей час медицина не долікувала, не дооперувала, прогавила, все, що накопичилося за ці роки. Валом повалять два роки нелікована онкологія, неоперовані виразки, купа запущених депресій, панічних розладів, купа дітей з тяжким ожирінням, цукрові діабети другого типу, нервові стреси — це все на тлі обвалу психіатричної допомоги» , — попереджає доктор Комаровський.

І до цього, за його словами, треба готуватися вже зараз: кожному сімейному лікареві треба давати протоколи лікування депресій та синдрому панічних розладів.

«Насправді ось для цього має, чорт забирай, збиратися РНБО. Ось це головне: діти, люди похилого віку, інваліди, медицина» , — додав Євген Комаровський.

Раніше педіатр заявляв, що президент України Володимир Зеленський використав його під час виборчої кампанії 2019 року для піару.

Фото Євгена Комаровського із соціальних мереж.

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