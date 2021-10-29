«Так чинити з росіянами ефективно»: генерал розповів, як змусити військових Путіна припинити війну на Донбасі
Використання ЗСУ на Донбасі ударного безпілотника, який днями застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла Гранітне, може відбити бажання росіян продовжувати війну на сході України.
Таку думку в інтерв'ю «Апострофу» висловив генерал-лейтенант та екс-заступник голови Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.
За його словами, Росія використовує Донбас для випробування нової зброї, але якщо країна-агресор отримає гідну відповідь, це зупинить росіян.
Він нагадав, як кілька років тому у Сирії російські найманці спробували захопити нафтовий об'єкт, на якому влаштувалися американці.
«США заявили, що вони там перебувають, підняли свій прапор. Росіяни відповіли, що, мовляв, наших там нема. І американці дуже швидко вирішили питання із застосуванням відповідної техніки. Вже тоді ми побачили, що так робити з росіянами ефективно. Потім ми побачили це в Іраку, Лівії та Нагірному Карабаху. Тепер це виникло і на нашому східному фронті. Якщо ми схилимо голову, вони ще більше наростять агресію. Тому потрібно відповідати з розумною силою», — вважає Ігор Романенко.
За його словами, росіяни можуть задуматися про припинення війни, якщо у ЗСУ з'явиться відповідна кількість безпілотників і буде реалізовано закон військової філософії: кількість переростає у якість.
«У нас є вже дві партії турецьких безпілотників — у першої дальність 150 км, вона знаходиться у розпорядженні Повітряних сил, у другої дальність 300 км — вона ВМС. Оператори освоюють техніку, проходять підготовку у Туреччині. Україна має власний безпілотник „Сокіл-100“, інші заряди, що барражують» , — додав генерал.
Раніше в ГУР Міноборони України повідомляли, що у жовтні ЗС РФ продовжили нарощувати боєздатність угруповання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Бойовикам доставили відремонтовану бойову техніку, боєприпаси та БПЛА.
Фото ударного безпілотника з Вікіпедії.237
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