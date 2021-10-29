Росія перекидає техніку до прикордонних з Україною районів, — розвідка

Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, які продовжують обстріл позицій підрозділів ООС, у тому числі й із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони, до з'єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території РФ повернуто понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

Також на тимчасово окуповані території доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, патрони для великокаліберних гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотники «Гранат-1» та «Орлан-10».

«Крім цього, для відновлення бронетехніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території Росії завозилися танкові двигуни, запчастини та акумуляторні батареї» , — додали в ГУР МО.

Нагадаємо, що 26 листопада ЗСУ вперше застосували в бою на Донбасі ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла Гранітне.

Фото протипіхотних мін ОЗМ-72 із Вікіпедії.

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