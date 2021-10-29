Кузін назвав основні причини спалахів коронавірусу

В Україні є громади, особливо незахищені перед загрозою коронавірусу. Насамперед, це великі підприємства та селища навколо них. Друга велика група — це села, де релігійний лідер активно виступає проти вакцинації. Такі висновки зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Гордон.

За словами Кузіна, зараз в Україні близько 30 проблемних територіальних громад.

«Передусім спалахи відбуваються на великих підприємствах, де повністю нещеплений персонал або повне ігнорування протиепідемічних заходів. Найчастіше поряд знаходиться гуртожиток із великим скупченням людей, відповідно, 55−60% населення громади працює на одному великому підприємстві. І один завізний випадок коронавірусної хвороби швидко призводить до зараження усієї громади. Наприклад, такі випадки були у Чернівецькій та Харківській областях», — пояснив головний санітарний лікар.

Свою частку в поширення інфекції вносять священики, які мають авторитет і при цьому виступають проти щеплень. За словами Кузіна, складно достукатися до деяких представників московського патріархату. «Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або повністю ігнорує заходи профілактики… Антивакцинальні настрої зазвичай не викликані великими церквами. Це чи якісь локальні церкви, чи, по суті, особиста думка локальних лідерів», — додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше в МОЗ визнали, що Україна вийшла на найвищі показники захворюваності, госпіталізації та смертності за весь час пандемії.

Фото kyivcity.gov.ua

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