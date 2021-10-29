Російський суд ухвалив незаконний вирок чотирьом кримським татарам: що відомо

У російському Ростові-на-Дону винесено вироки чотирьом кримським татарам. Жителів окупованого Росією півострова приписали до «терористичної групи Хізб ут-Тахрір» та дали від 12 до 17 років колонії суворого режиму. При цьому обвинувачі вимагали до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє рух «Кримська солідарність».

Сейтумера Сейтумерова засуджено до 17 років колонії суворого режиму, його брата Османа Сейтумеров — до 14 років, дядька обох братів Рустема Сеітмеметова — до 13 років за ґратами.

Судді вистачило 10 хвилин, щоб зачитати вирок

Тяжкохворий Амет Сулейманов, який має інвалідність, отримав 12 років колонії суворого режиму. У Сулейманова діагностували артеріальну та мітральну недостатність, він потребує заміни серцевого клапана, проте був засуджений до реального терміну.

«Амет Сулейманов — людина з інвалідністю, яка потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми з серцем. Для нього 12 років колонії суворого режиму рівносильні смерті», — зауважила омбудсмен Людмила Денісова.

«Засуджую незаконний вирок щодо громадян України. 56 років позбавлення волі на чотирьох… Вражає нікчемність та надуманість „доказів“, наведених російським звинуваченням. Усі вони зводилися до слів двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях», — додала омбудсмен.

Нагадаємо, це вже не перший вирок у справі «Хізб ут-Тахрір». 16 серпня Росія влаштувала чергові репресії проти кримчан і засудила чотирьох кримських татар до тривалих термінів у колоніях суворого режиму.

Фото з акції під будинком суду — crimeansolidarity/Facebook

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter