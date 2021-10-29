В Україні діти мають носити маски у громадських місцях: Кузін назвав граничний вік

З 12 років дітям необхідно надягати медичні маски на вході та виході до шкіл, які не перебувають у «червоній» зоні. Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню «ГОРДОН».

Медик сказав, що якщо батьки хочуть захистити свого підлітка від коронавірусу, його можна провакцинувати.

«Є ряд випадків, коли з 12 років дитина може отримати щеплення і тільки однією вакциною — Pfizer. Іншими — ні», — пояснив Кузін.

Для цього педіатр видає висновок, що він рекомендує такій дитині пройти вакцинацію, та підліток прищеплюється двома дозами вакцини Pfizer. Це зазвичай необхідно перед відвідуванням іншої держави: з навчання чи участі у спортивних змаганнях. З 12 років можна пройти повний курс вакцинації.

«Якщо педіатр відмовляється, показуйте йому нормативну базу. Вона є у відкритому доступі на сайті МОЗ», — наголосив Кузін.

Він також зазначив, що підлітки з 12 років повинні носити маски в громадських місцях, у тому числі й у закладах освіти. Але під час занять маску можна не вдягати.

Нагадаємо, в Україні за проїзд без маски штрафуватимуть.

Фото: pixabay.com

383

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter