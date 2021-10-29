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Україна

Зеленський використав мене заради піару, — доктор Комаровський

13:56 29 жовтня 2021
Євген Комаровський

Педіатр Євген Комаровський, який нещодавно заявив про провалену підготовку до вакцинації в Україні, визнав, що чинний президент Володимир Зеленський використав його «виключно для піару».

Про це доктор Комаровський заявив в інтерв'ю «Українській правді», відповідаючи на запитання, чому медик не приєднався до команди Зеленського, хоча про це «слуги» і говорили у 2019 році на президентських виборах.

За словами педіатра, багато політичних сил хотіли, щоб він «був з ними», оскільки Комаровський став пізнаваною людиною. Але при цьому вони не приховували, що їм потрібно від нього лише одне — щоб він «мовчки постояв поруч».

«Їх цікавили не мої погляди, а винятково моя впізнаваність. Тож Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою я мав дружні стосунки, стане винятком. Але він винятком не став. Він використав мене виключно для піару у тій ситуації» , — сказав Євген Комаровський.

Він нагадав, що заявляв про готовність бути радником президента, а не радником президента Зеленського. «Мої поради не залежатимуть від особистості президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більш нічим» , — додав педіатр.

Нагадаємо, що доктор Комаровський висловив ідею про виплату певної суми тим, хто щепився проти коронавірусу. Він також вважає за правильне не змушувати людей робити щеплення, а зробити так, щоб вартість медичного страхування залежала від ставлення до вакцинації.

Фото Євгена Комаровського із соціальних мереж.

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